القوات المسلحة: الملازم أول محمد صديق لن يعود لصفوف الجيش

أوصد الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، الباب أمام أي حديث بشأن عودة الملازم أول محمد صديق الذي أحيل للمعاش مؤخراً للجيش، وقال “مافي رجوع وهو أمر نهائي”، وأكد أن إجراءات القوات المسلحة غير قابلة للنقاش في الإطار المدني بأي حال من الأحوال.

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وقال عامر بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم اضطروا لنشر حيثيات إحالته بسبب وجود جهات سياسية كانت تريد استغلال الحدث في الكيد للقوات المسلحة، وأضاف “لن نقبل ذلك في أمور إدارية عادية، وتابع: “تعاملنا مع المسألة بكل شفافية، باعتباره ضابطاً صغيراً في السن، ليست لديه تجربة”، وأشار إلى أنه مازال مستمراً في اتصالاته بالقوى السياسية ولم يتخلَ عن دوره السياسي.

وأضاف عامر “تأكد للقوات المسلحة أنه يسير في طريق يتنافى تماماً مع توجهات القوات المسلحة”، وتابع” “المزاوجة بين العمل السياسي والعمل العسكري من الممنوعات والمحرمات والمحظورات في القوات المسلحة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)