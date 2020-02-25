مخاطبات رسمية للخارج بشأن متهمي النظام السابق وأموالهم وأرصدتهم

أكد مصدر، سير إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم تدوينها ضد رموز وقيادات النظام السابق، وكشف أن التحقيق يجري بدقة متناهية حتى لا تكون هنالك ثغرة تؤدي لشطب البلاغات المتعلقة بالفساد والمال العام والثراء الحرام.

وأفادت مصادر أمس، بأن التحقيقات في بلاغات الفساد تحتاج دقة وإمعاناً واكتمال البينات كافة، ومن ثم تحال الملفات للمحكمة.

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وكشفت المصادر، عن إجراءات تحقيق ومخاطبات رسمية خارج السودان بشأن المتهمين ومعرفة أموالهم وأرصدتهم بالبنوك، ووفقاً للمصادر، فإن إجراءات التحقيق شارفت على النهايات بعد استنفاد المراحل كافة في الدعاوى الجنائية، وتوقعت إحالة الملفات للمحكمة بداية مارس المقبل.

ويواجه مسؤولون من النظام السابق بحسب صحيفة الصيحة، بلاغات في نيابات مختلفة تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وتجاوزات مالية ومخالفات في الأراضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)