الحج والعمرة تنفي فرض رسوم اضافية على الوكالات

التاريخ: 25-فبراير-2020
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نفت الادارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف فرض رسوم إضافية على الوكالات والمعتمرين علي خلفية ما نشرته صحيفة الجريدة عن توجيه ادارة العمرة لشركات باضافة رسوم جديدة لتذاكر السفر بالبحر للمعتمرين ادى الى ارتفاع اسعارها الى 56 ألف جنيه.
واكدت بحسب صحيفة الجريدة، ان المجلس التشريعي لولاية البحر الاحمر اجاز رسوم وقدرها 56 جنيها بميناء عثمان دقنة يتم تحصيلها من المعتمرين اثناء صعودهم للباخرة، وارجعت اضافة ذلك المبلغ ضمن قيمة تذكرة السفر وتوجيهها لشركات النقل بذلك لتنظيم تفويج المعتمرين ومنعاً للتكدس والزحام ولتقليل الرهق على المعتمرين وسهولة انسياب التفويج بالميناء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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