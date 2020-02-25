التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة وصل البلاد صباح اليوم “الثلاثاء” رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين مبعوثاً خاصاً من رئيس الوزراء الاثيوبي د. آبي أحمد حاملاً رسالة للحكومة الانتقالية. Advertisements و كانت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لينا الشيخ بحسب موقع صحيفة السوداني، في استقباله بمطار الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإثيوبي السابق “ديسالين” في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.