العاملون بكنانة ينفذون وقفات احتجاجية تضامناً مع المفصولين

نفذ العاملون بشركة سكر كنانة أمس وقفات احتجاجية بمواقع العمل المختلفة تضامناً مع زملائهم المفصولين تعسفياً.

وكان وزير الصناعة والتجارة مدني عباس طالب الشركة بارجاع المفصولين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإرجاع جميع المفصولين منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018م.

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من جهتها رفضت إدارة شركة سكر كنانة حتى الآن بحسب صحيفة الجريدة، رفضت تنفيذ القرار ليدخل العاملون في إضراب تضامناً مع زملائهم تسبب في إيقاف المصنع لمدة 4 أيام ، وبذل وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني جهوداً مضنية لرفع الإضراب وإعادة تشغيل المصنع، وتعهد بتنفيذ مصفوفة تتضمن إرجاع المفصولين ومراجعة مفارقات الأجور وتعديلها وإعادة هيكلة الشركة في مدة أقصاها 18 فبراير الماضي.

وطالبت لجنة مقاومة مفصولي شركة سكر كنانة كل الجهات المسؤولة بالدولة التدخل الفوري لإزالة التمكين وانتشال الشركة من قبضة الدولة العميقة، وشكت من التباطؤ في اتخاذ القرار وسلحفائية الحلول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)