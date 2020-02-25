الشيوعي يدعو إلى إعادة النظر في تجربة الحرية والتغيير

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة دعا الحزب الشيوعي إلى مراجعات جذرية للمرحلة السابقة للاستفادة من الأخطاء. Advertisements وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي فضل في تصريح لصحيفة الجريدة على ضرورة إعادة النظر في تجربة قوى إعلان الحرية والتغيير حتى تصل لنهاية الفترة الانتقالية بنجاح، وأضاف فتحي ان هناك قوى سياسية داخل الحرية والتغيير وقفت في منتصف الطريق واكتفت بسقوط رأس النظام واتجهت نحو إجراء انتخابات مبكرة أو محاصصات. وقال إن ما يهمهم هو القوى السياسية التي تسعى لترسيخ التحول الديمقراطي، داعياً هذه القوى إلى إعادة النظر في التجربة والاستفادة من أدوات النضال الجديدة متمثلة في لجان المقاومة ولجان تسيير النقابات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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