الشيوعي يوافق على طلب حمدوك مساعدة الأمم المتحدة

أعلن الحزب الشيوعي موافقته على الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك

للأمم المتحدة لمساعدة السودان ووضعه تحت الفصل السادس، وتحفظ في الوقت ذاته على انفراده باتخاذ القرار.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لصحيفة الجريدة، إن الحزب من حيث المبدأ لا يرفض الطلب، لكن يتحفظ على انفراد حمدوك بالقرار، وأضاف فضل إنهم يشترطون في موافقتهم على الطلب أن يكون قرار السودان مستقلاً في قبول نوع المساعدات، ولذلك يطالبون بضرورة وجود جسم رقابي على السلطة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)