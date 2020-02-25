جمعية طبية: (15% ــ 20%) نسبة عدم الإنجاب وسط النساء

التاريخ: 25-فبراير-2020
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كشفت الجمعية السودانية للإخصاب والأجنة عن الشروع في زيادة مراكز الخصوبة وتوسيع العلاج داخل الخرطوم والولايات في أعقاب ارتفاع نسبة عدم الإنجاب بالبلاد.
وقال استشاري أمراض النساء والتوليد والخصوبة، د. محمد الحافظ، رئيس المؤتمر خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية السودانية للإخصاب والأجنة بحسب صحيفة السوداني، قال إن نسبة عدم الإنجاب وسط النساء تتراوح ما بين 15%-20%، عازياً ذلك لاستخدام بعض المواد التي تضر بالذكورة مثل “الزئبق، الأبخرة المنبعثة من المواد النفطية، التغذية”.
من جانبه قال استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والمناظير رئيس الجمعية السودانية للإخصاب والأجنة د. محمد عوض إن المؤتمر يناقش تقنيات أطفال الأنابيب بما فيها الفحوصات الجينية للأزواج الذين يعانون من مشاكل وراثية، مشاكل قلة الإخصاب، مشاكل الذكورة، مرض تكيس المبايض وإنسداد الانابيب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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