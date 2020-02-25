تجاوزات في عقود عقارات بمدينة العملاق في شمبات

كشف الأمين المالي السابق للاتحاد القومي للمعاقين حركياً، عبد الله محمد آدم عن تفاصيل المخالفات المالية في العقود التي وقعها نائب رئيس الاتحاد مع مستأجرين لشقق ومحلات تجارية (دكاكين) تقع داخل مدينة العملاق بشمبات. وقال لصحيفة الجريدة: تم ابرام العقود لفترات طويلة امتدت لأكثر من عشر سنوات دون الرجوع للمكتب التنفيذي، وتم استلام اكثر من 500 الف جنيه، أنا كأمين مالي لا أعلم عنها شيئاً، وطالب وزيرة التنمية الاجتماعية بضرورة وضع يدها على الاتحاد بجانب تشكيل لجنة تسيير للاعداد لإنتخابات الجمعية العمومية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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