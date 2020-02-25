حميدتي: “الدعم السريع” تعمل بشفافية وليس لديها ما تخفيه

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أكّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أنّ قُوّاته تعمل بشفافيةٍ ووضوحٍ تامٍ وليس لديها ما تخفيه، وشدّد على أنّ أولوياتها حماية المدنيين.
وأعلن “حميدتي” خلال مُخاطبته ورشة عَمل عن تنمية القُدرات بشأن حُقُوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع، نَظّمها قسم حقوق الإنسان بـ(يوناميد) والمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام بحسب صحيفة الصيحة أمس، اهتمام “الدعم السريع” بحقوق الإنسان، وأشار إلى الشراكة بينهم وبعثة (يوناميد) ووصفها بالذهبية والفعّالة.
وأكّد “حميدتي” أنّ “الدعم السريع” تَعمل بالقانون الذي يحكم الجميع في السودان، كما تتّبع القوانين الدولية، وأنّ اهتمامها يجئ من مسؤوليتها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الحُدُود، وشَدّدَ بأنّ حفظ حُقُوق الإنسان يظل هدفاً لها وتلتزم به، ونوّه إلى أنّها ظلت تهتم بالتدريب في أساسيات حقوق الإنسان، ودعا مُنظّمات الأمم المتحدة للتّحوُّل من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي، وأشاد بـ(يوناميد) والشراكة في مُفاوضات السلام بدولة الجنوب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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