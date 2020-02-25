(2) مليون دولار منحة من الصين

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على شهادة التسليم والتسلم لمشروع المنحة النقدية المقدمة من الصين والتي تبلغ مليوني دولار امريكي. Advertisements ووقع عن الحكومة بحسب صحيفة آخر لحظة، وكيل التخطيط المكلف أزهري ادريس بخيت، وعن حكومة الصين المستشار الاقتصادي التجاري لسفارة الصين تشانغ مينغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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