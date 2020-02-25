عودة أحد مفقودي اعتصام القيادة العامة

أعلنت اللجنة التنسيقية لمبادرة مفقود “MISSING”، عودة المفقود ناصر نصر الدين عمر – 16 عاماً، المفقود منذ 3 يونيو الماضي، أحد مفقودي مجزرة القيادة العامة الذين يجري البحث عنهم.

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وقالت التنسيقية في بيان صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إنها تلقت خبر العثور عليه صباح أمس من أسرته التي أفادت باستقبال اتصال من قسم شرطة الديم بالخرطوم يفيد بأن ناصر موجود معهم، وذلك بناءً على البلاغ المفتوح لديهم، وأنه ليست هناك أي تفاصيل أخرى بسبب وضعه النفسي، وأضاف البيان بأن المبادرة ستقوم بالتنسيق مع الأسرة بتقديم كامل الدعم له.

واعتبرت المبادرة أن عودة أحد مفقودي مجزرة القيادة العامة يبث الطمأنينة بأن المفقودين سيعودون، وأكدت أنها ستظل تبذل كل ما أتى لها من قوة حتى عودة جميع المفقودين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)