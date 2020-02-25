وصول كشوفات الأسرى السودانيين باليمن

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة كشف الناطق باسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن، عن وصول كشوفات الأسرى السودانيين لدى الحوثيين للخرطوم، لكنه رفض الإفصاح عن العدد، وقال عامر بحسب صحيفة الصيحة، “ما زالت المشاورات مستمرة مع التحالف لإطلاق سراحهم بجانب وجود تعقيدات فنية مرتبطة بالصليب الأحمر”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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