التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أغلقت لجان المقاومة بمحلية جبل الاولياء “وحدة الجبل جنوب ووحدة الجبل غرب”، وطرد ت الموظفين، فيما بعث مواطنون بالمحلية شكاوى من تضررهم وتعطل مصالحهم بسبب إغلاق الوحدتين وتوقف العمل. وفي غضون ذلك دفع مدراء الوحدات الإدارية بالجبل بحسب صجيفة آخر لحظة، دفعوا باستئناف حول قرار يقضي بنقلهم، ووصفوه بالتعسفي واعلنوا رفضهم للتنقلات، وأكدوا الاحتفاظ بحقهم في التظلم للمحكمة الإدارية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان المقاومة تغلق وحدتين اداريتين بجبل الاولياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.