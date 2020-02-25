محافظ المركزي: لم نتلق خطابات رسمية باستئناف التعامل مع البنوك الخارجية

نفت مصادر مصرفية رفيعة ما أثير بشأن استئناف التعاملات المصرفية بين البنوك المحلية ونظرائها بالخارج.

وأكدت المصادر، أنها أجرت اتصالات مع بعض البنوك المراسلة في الخارج لكنها لم تتحصل على ردود حتى الآن، كما أن المصارف المحلية لم تتلق أي اخطار رسمي من بنك السودان المركزي حول استئناف التعاملات المصرفية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم بحسب صحيفة السوداني، أنهم لم يتلقوا خطابات رسمية تفيد بتلك الخطوة.

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وأضاف محافظ المركزي في رده على المصادر، بأنه لا يستطيع نفي أو تأكيد ذلك رسمياً وأنه يعتمد تلك الخطوة بعد خطابات رسمية عبر وزارة الخارجية، وأردف “ما يدور في تطبيق الواتساب عن الأمر لا يمكن اعتماده لأن كثيراً من ما يصدر عنه غير صحيح”، وتابع “لا أستطيع أن أقول هو صحيح أو غيره ما لم نتحصل على إخطار رسمي”.

وأعلن عبد الرحيم عن تحركات للبنك المركزي مع نظرائه في عدد من الدول في الخليج وأوروبا لفتح قنوات مراسلة مع السودان، وأضاف “كانت البداية بدولة قطر وتلقينا استجابة جادة لفتح قنوات المراسلة ونبحث عن مراسلين جدد في كل دول الخليج وأوروبا”.

وأكد الاستمرار في تلك الإجراءات لإيجاد تفاهمات مع كافة الدول والبنوك المركزية العالمية لفتح قنوات المراسلة بينها والسودان، وأوضح أن التحركات تأتي أيضاً لانسياب تحويلات المغتربين عبر المراسلين في الخارج، وكشف عن فراغ البنك المركزي من مقترح تم رفعه لوزارة المالية تجري دراسات حوله حالياً ويختص بالاستفادة من موارد النقد الأجنبي لدى المغتربين عبر تحويل أموالهم عن طريقين هما منحة ووديعة ما يتطلب تقوية العلاقات المصرفية مع الدول الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)