هدى عربي تؤدي مناسك العمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدت الفنانة هدى عربي مناسك العمرة أمس الأول، وقامت بنشر صورتها بجوار الكعبة داعية أن يتقبل الله، هذا وقام عدد كبير من أصدقائها بالتعليق على الصورة، بينما داعبها آخرون بحسب صحيفة السوداني، معلقين: (العباية فيك أحلى… ياريت تواصلي كدا طوالي).

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