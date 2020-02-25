الرجال يستخدمون الساتر..(أفضح خائن) قروب يثير أزمة داخل الأسر السودانية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بالكثير من المشاجرات و أسلوب الوعيد و التهديد بسبب القروب الاسفيري الشهير (أفضح خائن) الذي يضم مجموعة كبيرة من النساء و الرجال، حيث تقوم إحدى الفتيات بعرض صورة لشاب ما في القروب قد تربطها به علاقة عاطفية أو زوجية و أحياناً دون معرفة ثم تطلب من المتابعين في القروب مدها بمعلومات و تفاصيل دقيقة عن الشاب إذا كان خائناً أم لا.

(١)

تنهال التعليقات على القروب في دقائق معدودة و هي تحوي أحياناً عبارات مسيئة للشخص بانه خائن وجبان و أن لديه علاقات عاطفية مختلفة مع عدد من الفتيات و أحياناً يقوم بعضهم بارسال عنوان الشاب كاملاً مكان سكنه وعمله، و أحياناً يمتدح فيه الشاب بمغازلته خاصة إذا كان وسيما و طلب التعرف عليه و عنوانه.

(٢)

عدد كبير من الشباب الذين تم نشر صورهم في القروب قالوا إنهم تضرروا من النشر و التعليقات التي تم وصفهم فيها بالخونة و الجبناء،مؤكدين بأن ما نشر محض افتراء الغرض منه تشويه شخصياتهم أو الانتقام منهم بمعلومات خاطئة نتيجة للغيرة أو لتصفية حسابات من شباب مثلهم.

(٣)

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من جانبهم أكد عدد من الأزواج الذين تم نشر صورهم في القروب ووصفهم بـ(الخونة) بأن علاقتهم مع زوجاتهم تعرضت لهزة و فقدت الثقة بينهم، و هو ما أكده شاب فضل حجب اسمه بأن زوجته طلبت الطلاق بعد أن وجدت صورته في قروب (أفضح خائن) قامت بنشرها إحدى الفتيات و قالت إنه حبيبها منذ عامين و لم يخبرها بأنه متزوج و تريد فضحه،موضحاً (فشلت كل المحاولات لاقناعها بأن ما قالته الفتاة في القروب غير صحيح إلا أنها رفضت و طلبت الطلاق).

(٤)

(م) شاب في مقتبل العمر قامت خطيبته بفسخ الخطبة و قررت عدم التواصل معه نهائياً بعد أن شاهدت صورته في القروب نشرتها إحداهن و كتبت عنه أنه حبيبها و تريد من أي شخص إعطاءها (الزيت) ليطمئن قلبها، موضحاً لـ(كوكتيل) لقد شرعت بفتح بلاغ في مواجهتها بالرغم من أن صفحتها وهمية و لكن لإثبات الحقيقة بالقانون).

(٥)

(بيتي اتخرب و زوجتي مشت لي أهلها و طلبت الطلاق )..هكذا ابتدر(ح) حديثه :(زوجتي لم تشاهد صورتي في القروب بل قام صديقاتها بارسال الصور و التعليقات و حديث الفتاة التي نشرت الصورة و كتبت عني بأنني شخص لعوب وعدتها بالزواج بعد علاقة حب طويلة و هربت)،مختتما (لجأت للقانون لاسترد كرامتي لست مستعدا للدخول في معارك إسفيرية).

(٦)

في الوقت الذي عبر فيه عدد من الشباب عن قلقهم الشديد خوفاً من وضع صورهم يوماً ما في القروب فيتم فضحهم أمام زوجاتهم أو حبيباتهم بالكذب ،و آخرون اعترفوا بأنهم يخونون زوجاتهم و حبيباتهم لذا يتخوفون من الأشخاص الذين يمتلكون تلك الحقائق و يتم فضحهم في القروب).