رواد التواصل يردمون مديرة مكتب وزير التجارة “منى قرشي” بعد أن كتبت منشوراً غير محترم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت منى قرشي مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة السوداني لهجوم كثيف وإنتقاد من قبل مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بعد منشور كتبته يوم الإثنبن على حسابها بموقع فيسبوك.

وكتبت منى قرشي بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (الالمان ديل ناس بهتمو بالتفاصيل

* أكياس الوسخ السوداء المربطة جوه القصر دي شيلوها لموها ان شاء الله تدخلوها المكاتب

* هدوم قواتكم المشروره في الشدر دي لموها ان شاء الله يدبلو بيها زاتو الدنيا برد

* الاعلام المعلقة في التاتشرات والسور دي غيروها يا نزلوها غسلوها واكووها

* ناس المرور والعساكر ديل وزعو ليهم جليسرين يتمسحو ويشكو قمصانهم دي ويلبسو جزم بدل السفنجات

* ناس المراسم وصوهم يفكو وشهم ده حبه ويطلعو النظارات السوداء جوه القاعات).

وكتب Ahmed Yousif

(منشور غير موفق ، انتي جابوك من وين ؟؟!! محتاجة دورات مكثفة عن إدارة المكاتب ، اخجلتينا ي مديرة مكتب السيد الوزير!!!!).

وكتب Mohamed Alawdy لمديرة مكتب الوزير

(صفوف البنزين والجاز واصطفاف الناس محادية الظلط كايسه نواصلات وصفوف العيش ديل تودوهم وين).

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وكتب

Modather Altyeb

(كلام مهم .. بالاضافه خلي مدني (وزير الصناعة ) ما يوعد وزير الصناعه الالماني (كان جا) باي حاجه مقيدة بمدة زمنية محددة .. يعني ممكن يقول ليو لمن ربنا يسهل ..

Wenn Gott erleichtert).

وكتب Esam Hashim

(ما صح منشور زي ده في صفحتك ما تنسي وصفك الوظيفي.

ليه الواحد يكون ماشي تمام و يعجبنا في شغلو يقوم يكتب ليه منشور يخلينا نقيف فيه خمسين الف مرة).

وكتب محمد تنقو

(ياخي منشور بي 5000دولار بكون… ياخي التمسح. الخارجي وانت من جوا وسخان اخير عدمو….تشغلوا الناس وتبيعوا ليهم في الاحلام نظام الزيارة دي حاتحل مشاكل الوطن والخبز والوقود).

وكتب Mohammed Yousif

(مفترض تمشي تدبر عيش للوفد دا بدل التهكم على العساكر وسراويلهم المشرورة .. السودان قبل تاشر سنة استضاف ثلاثة قمم اقليمية .. وفي رؤوساء لا ليهم حد لا حساب زاروا السودان الجد شنو المرة دي؟ بعدين الرئيس الالماني دا موش سلطاتو تشريفية زي برهان؟)

وكتبت الصحفية الشهيرة رشان أوشي تعليفاً على مديرة مكتب وزير التجارة عباس مدني (احسن الناس تتأدب وتحترم روحها..

الكلام من النوع ده ما محترم ..انتي مديرة مكتب وزير عندك كلام زي ده بلغي بيه وزيرك ولا حكومتك..

الناس ديل مالهم يا اخوانا).