إقتصادي يطالب الحكومة بتلبية إحتياجات المستثمرين

الخليج 365 :
طالب المحلل الاقتصادي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بحري الحكومية، د. ياسر صديق، بنك السودان المركزي بدعم البنوك والمصارف لمقابلة متطلبات المرحلة المقبلة، وشدد على تلبية احتياجات المستثمرين.
وقال ياسر، بحسب صحيفة مصادر إن المرحلة المقبلة تتطلب تبني البنك المركزي سياسة اقتصادية توسعية مرنة وراشدة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية، بسن قوانين جاذبة للاستثمار، مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى.
ودعا صديق، القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية، والجهات المعنية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري والاقتصادي، وفقاً لأولويات الدولة، مع تسريع خطى السلام، ووقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
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