البنوك السعودية تفتح التحاويل المالية لنظيراتها السودانية

الخليج 365 :

استأنفت المملكة العربية السعودية التحويلات المصرفية المالية مع السودان عبر جميع البنوك السعودية، وكشف متعاملون عن فتح التحاويل الدولية عبر تطبيق مباشر عبر جميع البنوك السعودية للسودان، ووجدت الخطوة استحساناً وسط خبراء اقتصاديين باعتبار أن الخطوة ستسهم في جذب التحويلات المالية للمغتربين والتي تمثل تحدياً كبيراً مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.

وتأتي الخطوة بحسب اليوم التالى بعد توقف دام ست سنوات لانسياب الأموال بين السودان والمملكة العربية السعودية، وتوقفت التحويلات المصرفية بين البلدين منذ العام 2014، وتلقى بنك السودان المركزي إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية، وظلت المصارف السعودية تتعرض إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات اﻻقتصادية المفروضة عليه.