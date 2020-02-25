العراقي عماد محسن يرفض السفر مع الهلال الي عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تخلف المهاجم العراقي عماد محسن عن مرافقة بعثة الهلال الي عطبرة صباح أمس وعلمت (سودانا فوق) ان اللاعب العراقي طالب إدارة،الكرة بمنحه اذن من أجل مرافقة زوجته المريضة وبالتالي سيغيب اللاعب في مباراة اليوم امام الفلاح وقد وصلت بعثة الهلال الدامر وسط،استقبال طيب من أنصاره هناك وحلت بفندق المعلم.

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