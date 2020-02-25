صواريخ “سرايا القدس” تلحق دمارا شاملا بمستوطنات محيطة بالقطاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسبب إطلاق “سرايا القدس” لعشرات الصواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية.
وتظهر الصور المتداولة تضرر أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار انفجار صواريخ على طريق سريع في صورة أخرى.
وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.
وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.
RT
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