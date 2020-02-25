هلال الأبيض يواصل الانتفاضة ويصل الى النقطة38

الخليج 365 : حقق هلال الأبيض الفوز على أهلي عطبرة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم”الأثنين”. وأحرز أهداف ممثل الأبيض كلاً من مصعب جلنطات”هدفين”، وإبراهيم النسور”هدفين”. وبالنتيجة وصل الفريق الشهير بـ”التبلدي” إلى النقطة الـ”38″، فيما بقي الأهلي عطبرة في”11″ نقطة. Advertisements وفي مباراة أخرى، حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة الأهلي شندي وضيفه الخرطوم الوطني. وسجّل لأصحاب الأرض اللاعب محمد إبراهيم، فيما أحرز للخرطوم معاذ القوز ووصل الأهلي شندي إلى النقطة الـ”30″، أمّا الخرطوم فحاز على النقطة الـ”26

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