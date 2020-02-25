شغب واشارات “مخلة” من بعض اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك

الخليج 365 :

شهدت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية، أحداثا مؤسفة واشتباكات بين اللاعبين، واشارات مخلة بالآداب للجماهير المصرية وذلك عقب انتهاء المواجهة

وتقدم النائب شريف فخرى، عضو لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث مباراة الأهلى والزمالك بالإمارات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على اللاعبين الذين تسببوا فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات

وأشار إلى أن هناك من اللاعبين من تعمدوا إيذاء زملائهم بشكل متعمد، وإهانة الجماهير المصرية بإشارات يعاقب عليها القانون لمخالفتها للآداب العامة فضلا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم.