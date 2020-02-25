الأمم المتحدة تكشف تفاصيل “اتفاق تاريخي” بين السعودية ومصر والبحرين مع قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن “السعودية ومصر والبحرين اتفقت على استئناف الخدمات البريدية مع قطر، بعد نحو ثلاث سنوات من إيقافها”.

وصرح الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة: أن “قرار استئناف التبادلات البريدية الدولية نبأ محل ترحيب”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وأوضحت “رويترز”، أن “السعودية ومصر والبحرين استأنفت الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر سلطنة عمان، مثل الإمارات التي استعادت الخدمات البريدية مع قطر في التاسع من فبراير/ شباط”.

ونقلت الوكالة، عن متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة قوله: إن “هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في السعودية والإمارات ومصر والبحرين إضافة لقطر، وذلك في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني”.