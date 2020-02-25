خسائر بالمليارات لـ”فيسبوك” و”آبل” و”أمازون” بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في الولايات المتحدة، لضغوط شديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تجدد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، فإن أسهم شركات “أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” –وهي شركات التكنولوجيا الخمس الأكثر قيمة- خسرت أكثر من 250 مليار دولار.
وجاء ذلك تزامنًا مع تسارع انتشار فيروس كورونا خارج الصين، خاصة في بلدان كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا. وتشكل شركات التكنولوجيا الخمس ما يقرب من خُمس قيمة مؤشر “إس آند بي 500″، والذي تراجع بأكثر من 3.5%.
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