السودان : لم نتلقَ قراراً برفع الحظر المصرفي من واشنطون

الخليج 365 :
قال وكيل وزارة الخارجية ، السفير الصديق عبد العزيز، إن الخرطوم لم تتسلم قراراً من البيت الأبيض او مكتب الأصول “اوفاك” بشأن رفع الحظر المصرفي عن السودان.
و كشف عبد العزيز في مقابلة مع “الانتباهة” الصادرة صباح اليوم عن تقارب كبير في المفاوضات الجارية الآن بين الحكومة و الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
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