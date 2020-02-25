السودان : لم نتلقَ قراراً برفع الحظر المصرفي من واشنطون

الخليج 365 :

قال وكيل وزارة الخارجية ، السفير الصديق عبد العزيز، إن الخرطوم لم تتسلم قراراً من البيت الأبيض او مكتب الأصول “اوفاك” بشأن رفع الحظر المصرفي عن السودان.

و كشف عبد العزيز في مقابلة مع “الانتباهة” الصادرة صباح اليوم عن تقارب كبير في المفاوضات الجارية الآن بين الحكومة و الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.