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أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نستعرض لكم اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .

25/02/2020

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 53.9000 54.1695 54.0348
الين الياباني 0.4831 0.4855 0.4843
الجنيه الاسترليني 69.7374 70.0861 69.9117
الفرنك السويسري 54.9619 55.2367 55.0993
الدولار الكندي 40.6094 40.8124 40.7109
كرونة السويدية 5.5076 5.5351 5.5214
الكرونة النرويجية 5.7550 5.7838 5.7694
الكرون الدنماركي 7.8045 7.8435 7.8240
الدينار الكويتي 174.7730 175.6469 175.2099
الريال السعودي 14.3699 14.4417 14.4058
الدرهم الاماراتي 14.6759 14.7493 14.7126
الريال القطري 14.8032 14.8772 14.8402
الدينار البحريني 142.9329 143.6476 143.2902
ريال عماني 140.0000 140.7000 140.3500
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 73.2820 73.6705 73.4763
الدولار الحسابي (مصر) 3.8928 3.9404 3.9166
اليورو 58.3009 58.5924 58.4467
XAR 2879.2899 2894.0347 2886.6623
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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