غوتيريش يحذر من “آثار هائلة” لفيروس كورونا على البشرية

الخليج 365:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم اليوم الاثنين إلى منع تصاعد وباء فيروس كورونا المستجد إلى أزمة لها “آثار هائلة” على صحة البشرية والاقتصاد العالمي.

وحسب “رويترز” طالب غوتيريش الذي كان يتحدث إلى الصحفيين خلال زيارة لمركز إدارة الأزمات بمنظمة الصحة العالمية بالاستجابة الكاملة لنداء المنظمة الخاص بجمع 675 مليون دولار لتمويل جهود المنظمة الشاملة لمكافحة المرض لمدة ثلاثة أشهر.

وقال غوتيريش بعد إيجاز حول المرض قدمه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومسؤولون كبار آخرون في المنظمة “يتعين على جميع الدول، وهذه الآن مشكلة تؤثر على الكثير من دول العالم، جميع الدول يتعين عليها أن تفعل كل شيء لتكون مستعدة” لمواجهة المرض.

وأضاف “لا يزال بالإمكان احتواء المرض لكن إذا أخفق البعض، إذا لم يقم البعض بكل ما هو مطلوب، فإنه لا يزال من الممكن أن يخرج (المرض) عن السيطرة مع آثار هائلة على الصحة العالمية والاقتصاد العالمي”.

وتابع قائلا إن مناشدات التمويل التي تطلقها منظمة الصحة العالمية ضرورية لدعم الحكومات و”منع هذا المرض المأساوي” من أن يصبح “كابوسا عالميا”.

وقال غوتيريش ردا على سؤال من وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تطور جيد قال إنه يأمل أن يستمر.