البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.

موسكو – سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان: “اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونغرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا”.

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، “إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما في ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل”.

هذا وأكدت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أمس إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأمريكية، يعيش في مدينة “دايغو” جنوب شرق البلاد بفيروس كورونا.

وأفادت القيادة بأن أول حالة إصابة ب، ” كورونا” في القوات الأميركية، هي لامرأة بالغة من العمر 61 عاما، زارت يومي 12 و 15 فبراير/ شباط الجاري معسكر “كامب وكر” التابع لها، في مدينة “دايغو”.