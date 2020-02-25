أنور قرقاش يكشف تطورات الأزمة الخليجية مع قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.
وقال قرقاش، في كلمة ألقاها خلال ندوة “أمن الخليج” المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن “حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها”، مشددا على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الثالث.
وعبر وزير الدولة الإماراتي، عن رأيه بأن أزمة قطر كانت “نتاجا طبيعيا لسياسات الدوحة التدخلية وبحثها عن أدوار جدلية”، متابعا أن هذه الأزمة “لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها”.
سبوتنيك
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