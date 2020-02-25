الخرطوم تلغي رسوم امتحانات (الاساس والثانوي)

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، مجانية امتحان الفترة الثانية وإلغاء الرسوم المفروض على الطلاب. وقال مدير عام التعليم بالولاية محمد ابراهيم علي، عقب اجتماعه بإدارات التعليم بالمحليات بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الوزارة الغت الرسوم المفروضة على طلاب المرحلتين المرحلتين أساس وثانوي في امتحان الفترة الثانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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