والي الخرطوم: مشروعات طموحة لدعم الشباب

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أعلن والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون عن تجهيز ملاعب دور الشباب والرياضة لتصبح كملاعب رديفة لاندية الولاية المشاركة في كل منافسات كرة القدم.
وتعهد الوالي خلال زيارة أمس لاستاد الخرطوم والاتحاد المحلي لكرة القدم واستاد الموردة ومركز شباب ام درمان، ومركز شباب الربيع، تعهد بحسب صحيفة آخر لحظة، بتأهيل استاد الموردة بتنجيل الملعب الرئيسي وتركيب نظام ري واضاءة حديثة بجانب تأهيل ملاعب مركز شباب ام درمان، وملعب ساحة الربيع، ومضمار العاب القوى.
واعلن الوالي عن تبني الفريق القومي لالعاب القوى، ووعد بدعم فرق الولاية الاربعةالتي تسعى للصعود للممتاز، بمبلغ خمسمائة الف لكل فريق، كما اعلن الوالي عن انشاء “3” صالات جيم، وثلاثة مسابح اولمبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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