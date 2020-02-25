مراجعة كافة الجوازات الممنوحة للأجانب

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 23 مشاهدة في اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس، برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه مجلس الأمن والدفاع وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال الفترة الماضية والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسية والعادية ورفع تقرير حول هذا الشأن. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، ناقش المجلس أحداث الخميس الماضي “مليونية رد الجميل”، وما نتج عنها من إصابات كبيرة وسط المواطنين وأفراد الشرطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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