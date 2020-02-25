شمال دارفور: لا تغيير بوجود قيادات البائد

قطع المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال دارفور ادريس محمد ادريس ان الولاية لن تشهد تغييراً وتقدما في السلام والامن والرخاء في ظل وجود قيادات النظام البائد في مواقع اتخاذ القرار.

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واضاف ادريس لدى تفقده الادارة العامة للاعلام التابعة للوزارة بحسب صحيفة آخر لحظة، للوقوف على العقبات التي تعترض انشطة الاعلام، وان قيادات المنحل بشمال دارفور ما زالوا في جلبابهم القديم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)