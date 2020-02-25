التاريخ: 25-فبراير-2020
4 مشاهدة
قطع المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال دارفور ادريس محمد ادريس ان الولاية لن تشهد تغييراً وتقدما في السلام والامن والرخاء في ظل وجود قيادات النظام البائد في مواقع اتخاذ القرار.
واضاف ادريس لدى تفقده الادارة العامة للاعلام التابعة للوزارة بحسب صحيفة آخر لحظة، للوقوف على العقبات التي تعترض انشطة الاعلام، وان قيادات المنحل بشمال دارفور ما زالوا في جلبابهم القديم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شمال دارفور: لا تغيير بوجود قيادات البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.