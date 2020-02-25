التاريخ: 25-فبراير-2020
فى :أخبار
7 مشاهدة
أصدر والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، قراراً أعلن بموجبه فك التصرف والمعاملات في الاراضي.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، وبموجب القرار يتم مباشرة العمل والتصرف في الاراضي بكافة اشكالها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فك التعاملات في أراضي جنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.