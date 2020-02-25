فك التعاملات في أراضي جنوب دارفور

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أصدر والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، قراراً أعلن بموجبه فك التصرف والمعاملات في الاراضي. وبحسب صحيفة آخر لحظة، وبموجب القرار يتم مباشرة العمل والتصرف في الاراضي بكافة اشكالها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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