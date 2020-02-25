أمين الزكاة: سنصل للفقراء والمساكين

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة اكد الامين العام لديوان الزكاة، مولانا أحمد عبد الله على قومية الديوان واستقلاليته. Advertisements وقال لدى تدشين تشغيل وتاهيل محطة مياه جبل موية بحضور والي سنار، ان الديوان يسعى للوصول الى الفقراء والمساكين بما يحفظ كرامتهم دون ان يكلفهم مشقة الحضور للمكاتب، مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، ان خدمات الديوان ستتواصل للمنطقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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