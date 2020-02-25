الكشف عن تجاوزات في تنقلات لدبلوماسيين بالخارجية

تحصلت مصادر، على تجاوزات حدثت في كشف تنقلات راتبة لدبلوماسيين بوزارة الخارجدية. ففي الوقت الذي أظهر فيه الكشف غموضاً في نقل أحد الوزراء المفوضين إلى نيويورك وفقاً لما ظهر في الكشف، كان ذات الوزير قد تلقى خطاباً قبل صدور الكشف بعدة أيام أبلغ فيه بنقله قائماً بأعمال السفارة السودانية في جيبوتي، إلا أن اسمه ظهر بالكشف الرسمي وقد نقل إلى نيويورك.

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وكشفت المصادر عن أن عدداً من الوزراء المفوضين في الوزارة تلقوا خطابات نقلهم إلى محطات بعد نحو (4) أيام من ظهور الكشف الرسمي، مثل وزير مفوض تم نقله إلى الكويت وآخر تم نقله إلى أبوظبي وهو ما يعد أمراً مخالفاً وغير معمول به إلا في حالات استثنائية، مثل إعادة دبلوماسي لأي سبب مما يضطر الخارجية لإرسال بديل له عبر التبليغ عن طريق الخطابات.

وبحسب صحيفة السوداني، أشارت المصادر إلى أن الخارجية قامت بنقل وزير مفوض من جدة إلى محطة دبلوماسية أقل منها وهي “أبشي” وهو أمر غير معمول به في الوزارة، وأكدت المصادر أن كشف التنقلات أحدث حالة من الاستياء لدى الدبلوماسيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)