مذكرة من (الكنابي) لـ (السيادي)

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور مذكرة من لجنة تطوير الكنابي بولاية الجزيرة، تتضمن قضاياها بمحليات الولاية الثماني. ووعد تاور خلال لقائه وفد اللجنة بالقصر امس بحسب صحيفة آخر لحظة، وعد بدراسة المذكرة وعرضها على مجلس السيادة لمناقشتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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