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مذكرة من (الكنابي) لـ (السيادي)

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 25-فبراير-2020

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مذكرة من (الكنابي) لـ (السيادي)

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تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور مذكرة من لجنة تطوير الكنابي بولاية الجزيرة، تتضمن قضاياها بمحليات الولاية الثماني.

 

ووعد تاور خلال لقائه وفد اللجنة بالقصر امس بحسب صحيفة آخر لحظة، وعد بدراسة المذكرة وعرضها على مجلس السيادة لمناقشتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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