التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة دخل اعتصام معلمي الاساس في محلية مدينة الدويم يومه الثاني مع اقتراب موعد امتحانات الفترة النهائية المعلنة بعد غداً. Advertisements وبررت لجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين الإعتصام بما وصفته بالفساد في التعليم بالمحلية واستمرار التمكين داخل قطاع التعليم بالدويم.وكشف مقرر لجنة المعلمين بالمحلية محمد حسن عبدالمجيد في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، امس عن وجود فساد بالتعليم في المحلية يتمثل في الطريقة التي تتم بها الامتحانات النهائية، أن عدد المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في الاعتصام يفوق “280” معلماً ومعلمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام معلمي الدويم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.