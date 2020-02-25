“الدستورية” يرجئ تنفيذ الإعدام بحق مدانين في اللحظات الأخيرة

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة ارجأت سلطات سجن كوبر الاتحادي ”الأثنين” تنفيذ إعدام ”5″ مدانين في اللحظات الأخيرة في أعقاب طعن دفع به ممثل دفاع المتهم الثاني المحامي الفاضل عوض الله إلى المحكمة الدستورية. Advertisements وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني، إلى أنّ المدانين قاموا باستدراج اثنين من أبناء ”العسيلات” العاملين بمطار الخرطوم إلى مزرعة بشرق النيل وقاموا بتعذيبهم لثلاثة أيام بجانب ضربهم حتى فارقوا الحياة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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