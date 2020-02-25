الأمة يجري تعديلات على أمانات الحزب

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلن حزب الأمة القومي أمس عن تكوين جديد لأمانات الحزب. Advertisements وضمت قائمة الأمانة العامة الجديدة وفقاً لصحيفة آخر لحظة، د. مريم الصادق المهدي نائبة لرئيس الحزب للاتصال السياسي والعلاقات الخارجية، حليمة البشير نائب الأمين العام، الأمين قرشي مساعد الأمين للشؤون الإجتماعية، أحمد حامد، مساعد الأمين للشباب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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