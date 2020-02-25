الري: (حلايب) داخل الخريطة في مفاوضات سد النهضة

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أقر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بان سد النهضة ستكون له آثار كبيرة على حصتي السودان والدول من خلفه، في وقت كشف عن مقاطعة كل وزراء ري دول حوض النيل للاحتفالية بمبادرة حوض النيل.

وأكد ان وزير الري المصري هو وحده من قدم اعتذاراً مكتوباً للوزارة، وكشف عباس في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس عن تسلمهم مسودة مقترحات الخزانة الامريكية بشأن سد النهضة للتفاكر حولها، مشيراً الى اجراء تعديلات بشأن الاتفاق من قبل واشنطن، من جانبه قال عضو الوفد المفاوض لسد النهضة سيف الدين حامد ان ان منطقة “حلايب” في المفاوضات خلال الاجتماعات داخل الحدود السودانية، من جهته قال مدير الجهاز الفني صالح حمد، ان الحل النهائي لسد النهضة “حقنا ما في كلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)