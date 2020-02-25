التاريخ: 25-فبراير-2020
4 مشاهدة
تعرضت مدرسة ام روابة الجنوبية “خالد بن الوليد” الاساسية بولاية شمال كردفان الى حادثة سرقة غريبة، حيث تمكن مجهول من السطو على المدرسة وسرقة مبلغ مالي قدر بنحو “900” جنيه، بالاضافة الى أدوات منزلية حافظة مياه وسيرمس شاي صغيرة ونظارة مدير المدرسة “أ. ع .أ” وقدرت جملة المسروقات بحوالي “4867” جنيها.
كما قام اللص بحسب صحيفة آخر لحظة بتمزيق عدد “40” نتيجة من امتحانات الفترة الاولى بالاضافة الى نتائج مجهزة لامتحانات الفترة النهائية، ودونت إدارة المدرسة بلاغاً ضد مجهول بقسم شرطة ام روابة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة مدرسة وتمزيق نتائج الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.