سرقة مدرسة وتمزيق نتائج الامتحانات

تعرضت مدرسة ام روابة الجنوبية “خالد بن الوليد” الاساسية بولاية شمال كردفان الى حادثة سرقة غريبة، حيث تمكن مجهول من السطو على المدرسة وسرقة مبلغ مالي قدر بنحو “900” جنيه، بالاضافة الى أدوات منزلية حافظة مياه وسيرمس شاي صغيرة ونظارة مدير المدرسة “أ. ع .أ” وقدرت جملة المسروقات بحوالي “4867” جنيها.

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كما قام اللص بحسب صحيفة آخر لحظة بتمزيق عدد “40” نتيجة من امتحانات الفترة الاولى بالاضافة الى نتائج مجهزة لامتحانات الفترة النهائية، ودونت إدارة المدرسة بلاغاً ضد مجهول بقسم شرطة ام روابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)