أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020م

التاريخ: 25-فبراير-2020
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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* الناطق الرسمي: (الملازم أول لن يرجع للجيش)
* النيابة تأمر بعدم تشريح جثة ابنة مسؤول
الجريدة:
* اختفاء (7) ملايين من وراة المالية بالخرطوم
الشيوعي يوافق على طلب حمدوك مساعدة الأمم المتحدة
السوداني:
* محافظ المركزي لـ (السوداني): تحركات لفتح قنوات مع مراسلين في أوروبا والخليج
* الكشف عن تجاوزات في تنقلات لدبلوماسيين بالخارجية
* محكومون بالإعدام يفلتون من حبل المشنقة في اللحظات الأخيرة
المجهر:
* لجنة التفكيك تحجز على أرصدة (المتعافي) وشركة السودان للأقطان
* مجلس الدفاع الوطني يوجه وزارة الداخلية بمراجعة الجوازات الممنوحة للأجانب
آخر لحظة:
* القبض على محامي (البشير) وترحيله إلى عطبرة
* الصحة تشتبه في إصابة (8) أجانب بت (كورونا)
* مجهول يسطو على مدرسة ويمزق نتائج الامتحانات
الدار:
* تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقتل اثنين من أبناء العسيلات في اللحظات الأخيرة
* (الصحة) ترسل فريق طبي لفحص (8) أجانب من مرض كورونا باحد فنادق الخرطوم
* استشهاد شقيقين في حادث بطريق الكاملين اثناء سيرهم وراء جثمان شقيقهم
* كاميرات مراقبة توثق لسرقة خزينة واعادتها في ساعات
* اخضاع الصينيين بالبلاد للرقابة الصحية المطلوبة
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و العلوم العسكرية للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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