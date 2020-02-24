مجلس الأمن والدفاع يستمع لتنوير حول أحداث الخميس

عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً بالقصر الجمهوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وبحسب سونا أوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمد سليمان الفكي ، في تصريح صحفي ،أن الاجتماع استمع إلى تنوير من قيادات الشرطة حول أحداث الخميس الماضي ومانتج عنها من إصابات كبيرة وسط المواطنين وأفراد الشرطة ،مشيراً إلى تكوين لجان للتحقيق حول الأحداث ستصدر تقاريرها خلال أسبوع لمعرفة المتسببين فيها.

وأبان عضو مجلس السيادة أنه من خلال التنوير تبين أن الأحداث كانت كبيرة جداً ،وكان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وقال إنها مثلت تحدٍ كبير تم اجتيازه بنجاح.

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وأعلن الفكي أن المجلس قرر تكوين لجنة فنية وآليات تنعقد قبل فترة محددة لتقييم الأحداث التي يمكن أن تقود إلى تداعيات مماثلة لأحداث الخميس لتجنبها.

وأشار سيادته إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل حول ضبط خلية في منطقة شرق النيل والأسلحة التي تم ضبطها ، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى المتابعة اللصيقة للأجهزة الأمنية والتعاون الكبير من قبل المواطنين بما يؤكد أن الأمن مسؤلية الجميع.

وأهاب سيادته بالمواطنين واللجان ذات الصلة بمراقبة أي تحركات مريبة داخل الأحياء لتعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت الفترة الانتقالية.

وأضاف الفكي أن مجلس الأمن والدفاع وجه وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال الفترة الماضية والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسیة والعادية ورفع تقرير حول هذا الشأن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)