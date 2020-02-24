عاجل.. “الصحة” تؤكد عدم دخول عمال من الصين مصابين بمرض كورونا إلى البلاد

الإثنين 24 فبراير 2020 كتب محمد أمين أكدت وزارة الصحة، عدم دخول عدد من الصينيين العاملين في مصفاة الجيلي دون علم السلطات الصحية، وإن من بينهم مصابين بمرض كورونا .

Advertisements وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الاثنين)، إن كافة الصينيين خضغوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة و المتابعة بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها. واوضحت ان نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين الذين لاتظهر عليهم أعراض الإشتباه بالاصابة يشمل قياس درجة الحرارة وملء استمارة اقرار صحي تحوي المعلومات المطلوبة. وأكدت ان السلطات الصحية بالبلاد تقوم بكافة الاجراءات اللازمة لاخضاع القادمين إلى السودان بالفحص والمتابعة

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