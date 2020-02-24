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الإثنين 24 فبراير 2020
السودان
كتب
محمد أمين
قال عضو مجلس السيادة، والمتحدث الرسمي باسمه، محمد سليمان الفكي، إن لجنة التحقيق في احداث العنف (الخميس) الماضي، سترفع تقريرها خلال الاسبوع المقبل.
واستمع مجلس الأمن والدفاع برئاسة، رئيس مجلس السيادة ، عبد الفتاح البرهان، اليوم ( الاثنين) إلى شرح من قيادات الشرطة بشأن الأحداث ومانتج عنها من اصابات وسط المواطنين والشرطة. وأكد الفكي "إن الأحداث كبيرة ومثلت تحدٍ كبير تم اجتيازه بنجاح".
وأعلن أن المجلس قرر تكوين لجنة فنية وآليات تنعقد قبل فترة محددة لتقييم الاحداث التي يمكن أن تقود الي تداعيات مماثلة. كما استمع مجلس الامن والدفاع، إلى تقرير مفصل حول ضبط خلية في منطقة شرق النيل والاسلحة، مؤكدا المتابعة اللصيقة للأجهزة الأمنية.
وقال الفكي إن مجلس الأمن والدفاع وجه وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب، والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوي الجوازات الدبلوماسیة والعادية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قيادات الشرطة تدلي بإفادات مهمة مجلس الأمن والدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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