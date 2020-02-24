عاجل.. المجلس السيادي: حماية المدنيين ستظل من أهم أولويات الدعم السريع

الإثنين 24 فبراير 2020

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، أن حماية المدنيين ستظل واحدة من أهم أولويات الدعم السريع وتأتي في مقدمة التزاماتها.



وقال الفريق أول محمد حمدان، في كلمته خلال ورشة تنمية القدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع والتي نظمها قسم حقوق الإنسان باليوناميد صباح اليوم بفندق كورال بالخرطوم، إن قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح تام ولا يوجد ما تخفية طيلة فترة عملها، مضيفًا نعمل وفق القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة حقوق المدنيين مؤكدا أن اتباع القوانين العالمية سيظل هدف سامي نعمل به لصون حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع ، مشيراً إلى أن اهتمام قوات الدعم السريع بالتوعية والتدريب المستمر لأساسيات حقوق الإنسان والتى تقوم من خلاله بدورها الاحترافي والفاعل.

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وأشار الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أن قوات الدعم السريع يأتي اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان من خلال المسئولية الواقعة على عاتقها فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود.

ووصف دقلو الشراكة مع "اليوناميد" بالذهبية والفعالة الهدف منها رفع القدرات والنهوض بالمنطقة عموما فى شتى المجالات.

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السودانى المنظمات التابعة للأمم المتحدة للعمل من الإغاثة إلى التنمية خاصة بمناطق دارفور وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم شاكرا الأمم المتحدة ممثلة فى اليوناميد للمشاركة فى السلام بالجنوب.