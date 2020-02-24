الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن قرار بخصوص لاعب ظفار العماني بكري المدينة

الخليج 365 :
رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين الشكوى المقدمة من نادي الجزيرة الأردني ضد نادي ظفار العماني في مشاركة لاعب المريخ السابق بكري المدينة حسب ما علمت (سودانا فوق) حيث تم التأكيد على قانونية مشاركة،السوداني بكري المدينة في اللقاء الذي جمع الطرفين في كأس الاتحاد الآسيوي وكان اللاعب قد أثار جدلا قانونيا الأسبوع الماضي، بمشاركته مع ظفار العماني ضد الجزيرة الأردني، في كأس الاتحاد الآسيوي.وجاءت مشاركته رغم أن الاتحاد السوداني، كان قد أبلغ نظيره العماني رسميا بعقوبته.
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